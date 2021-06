Dit zijn de twee finalisten van de ‘Campus Cup 2021’

Op woensdag 9 juni wonnen de studenten Rechten van de Antwerpse Universiteit van de studenten Geneeskunde KULeuven. In de kwartfinale speelden ze eerder ook al Fysica & Sterrenkunde van de VUB naar huis. Theologie KULeuven wist zich op dinsdag 8 juni in de eerste halve finale al te kwalificeren na een winst tegen Toegepaste Taalkunde UGent. Eerder zetten de theologen een ander team van UGent (Communicatiewetenschappen) opzij in de kwartfinale.

Een ding is dus al zeker: de cup blijft niet in Gent. In het eerste seizoen won Rechten UGent en in seizoen twee namen de studenten van het Gentse conservatorium de beker mee naar huis. Maar na twee seizoenen verhuist de trofee nu dus van Gent naar Antwerpen of Leuven.