Dit zijn de tien best bekeken reeksen op Streamz na één jaar

Het is inmiddels een jaar geleden dat Streamz gelanceerd werd op 14 september 2020. In de top drie van meest bekeken series prijken maar liefst drie VTM-reeksen: ‘Fair Trade’, ‘Red Light’ en ‘De Bende van Jan de Lichte’. Maar ook internationale series doen het goed: de vierde plaats in de lijst is voor de HBO-thrillerserie ‘The Undoing’ met Nicole Kidman en Hugh Grant. Op vijf zien we de spannende Eén-reeks ‘Black-out’ met daarna een nieuwkomer van jewelste ‘F*** You Very, Very Much’ met Frances Lefebure op nummer zes.