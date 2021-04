Dit zijn de grootste ‘De Mol’-verdachten na aflevering vijf (met dank aan een klein biertje)

Delen per e-mail

Hoewel Lennart toch meer naar voren komt als sterke mol-kandidaat, blijft Annelotte voorlopig op nummer één staan als meest verdachte kandidaat. Althans, volgens Googelend België. Maar waarom?

#1 Annelotte (25)

Net als de voorbije weken blijft Annelotte hoofdverdachte nummer 1 en dat vinden wij niet zo gek na het zien van de vijfde aflevering. Zo weigerde ze bijvoorbeeld om deel te nemen aan het duel waarbij ze een koker gevuld met water over haar hoofd moest trekken en zo lang mogelijk haar adem moest inhouden. Toen Annelotte, Jasmien en Lennart later weer op het grote vlot zaten, besloot Annelotte op eigen houtje om te stoppen met peddelen, verder te puzzelen en te wachten op de andere drie kandidaten. Ze keerden zelfs terug om tot bij de anderen te raken. Daarmee ging kostbare tijd verloren.

#2 Lennart (25)

Lennart maakt zich ook steeds meer verdacht en belandt na de vijfde aflevering op een tweede plek als ‘Mol’-verdachte. Je zou van hem, als getraind voetballer bij KFC Schoonbroek, verwachten dat hij langer dan 52 seconden zijn adem kan inhouden, maar dat lukte hem niet in die tweede proef.

Daarnaast bood Lennart zich vrijwillig aan als een van de twee acrobaten in de videoclip-opdracht die hij samen met Annelotte uitvoerde. Beide kregen dus de controle over het al dan niet verdienen van geld. Hoewel Lennart tijdens de repetities perfect op zijn benen terecht kon komen zonder zijn handen op de grond te zetten, lukte hem dat niet tijdens de echte proef.

#3 Sven (41)

Een onverwachte kandidaat die zich in de vijfde aflevering plots heel verdacht maakte. Sven zat tijdens de tweede opdracht achterstevoren op zijn board waardoor hij niet in de juiste richting kon peddelen en veel kostbare tijd verloor. Daarnaast kon hij in de videoclip-opdracht elke keer zuivere tonen uit zijn alpenhoorn krijgen, behalve wanneer de clip opgenomen werd. Daardoor werd er dus geen geld verdiend.

Ook denken ‘De Mol’-kijkers een grote tip gekregen te hebben van Sven zelf, waarmee hij zou bewijzen dat hij de mol is In de eerste opdracht zong de 74-jarige Japans-Duitse jodelaar Takeo Ischi namelijk “Ich sabotier, manipulier, für mich ist das kleines Bier”. Nog geen twee seconden later vroeg Sven om een ‘klein biertje’ te mogen proeven.

Uit de picture

Tot een paar weken geleden behoorden Philip en Jasmien nog tot de top 4 verdachte kandidaten, maar die zijn ondertussen wat weggezakt. Volgens twitterend Vlaanderen kan Philip bijvoorbeeld zijn adem zeker geen drie minuten inhouden. Mocht hij toch de mol zijn, dan zou hij wel heel opvallend te werk gaan.

Jasmien blijft wel degelijk nog een verdachte, omdat ze tegen haar echtgenoot niet op het hoofd van haar kinderen durfde zweren dat ze niet de mol is. Al zijn de meesten ervan overtuigd dat ze gewoon erg competitief is en hoe dan ook het spel wil winnen. Benieuwd of de top 3 zo zal blijven, nu de finale wel heel dichtbij komt.

