Dit zijn de favoriete vrouwen van Cyriel en Garry uit ‘Boer zkt vrouw’

Dit zijn de favoriete vrouwen van melkveehouder Cyriel:

Laura (20, Kachtem) is winkelbediende in een slagerij, speelt trommel in een drumband en bij een fanfare, en houdt van uitgaan en lekker eten. Wat haar aansprak in Cyriel: “Zijn mooie rustige stem charmeerde me en ik zag in het filmpje dat hij ook een harde werker is. Ook het landbouwersleven spreekt me heel erg aan.”

Volledig scherm Laura. © VTM

Chloé (20, Koekelare) studeert verpleegkunde en houdt van mountainbike en badminton. Ze werd door Cyriel gecharmeerd door de manier waarop zijn familie over hem sprak in de oproepaflevering. “Als ik voor iets wil gaan, dan ga ik ervoor! Ik heb écht zin om hem beter te leren kennen.” De boerenstiel is haar niet helemaal onbekend want haar pluspapa richt stallen in.

Volledig scherm Chloé. © VTM

Els (22, Gaasdonk) is net afgestudeerd in communicatiemanagement. Ze werkt in een bakkerij en één dag per week op een boerderij. Els is veel bezig met voeding, bakken en koken.Cyriel viel haar meteen op: “Zijn spontaniteit, het feit dat hij heel gedreven en sportief is en zijn leuke lach. Ik denk dat we op dezelfde golflengte zitten en toekomstgericht hetzelfde denken.”

Volledig scherm Els. © VTM

Dit zijn de favoriete vrouwen van geitenboer Garry:

Volledig scherm Garry koos voor Barbara, Evelyn en Els. © VTM

Barbara (49, Gent) is bediende en houdt van toneel spelen. Wat haar aanspreekt in Garry: “Het is een charmante man die al veel meegemaakt heeft, en waar ik mij wel in herken. We zouden een goede match kunnen zijn, want we drinken allebei graag Aperol Spritz!”, lacht ze.

Volledig scherm Barbara. © VTM

Evelyn (41, Eeklo) is gescheiden en heeft een dochter van 17 jaar. Haar hobby’s zijn wandelen en koken. “Wat me aanspreekt in Garry is zijn harde werkersmentaliteit en positivisme. We hebben een beetje dezelfde drive. Ik heb ook al wat waters doorzwommen, maar ben het geloof in de liefde nooit verloren.”

Volledig scherm Evelyn. © VTM

Els (44, Tessenderlo) werkt in de zorg. Ze houdt van lezen, wandelen met haar hond, fietsen in het mooie Limburg, en werken in haar tuin. Garry spreekt haar aan omwille van “Zijn aangename stem en warme hart. Hij is een lieve en zorgzame man die ook graag geniet van het leven.” Els werd 2 jaar geleden weduwe en heeft 2 volwassen kinderen.

Volledig scherm Els. © VTM

