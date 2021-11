Dit zijn de eerste beelden van prinses Delphine in ‘Dancing With The Stars’: “Ik mag niet vergeten te ademen”

TVDit najaar laat prinses Delphine (53) samen met Make-A-Wish de droom van een bijzondere jongen uitkomen via het dansprogramma ‘Dancing With Stars’. Voor wie de prinses graag aan het werk wil zien, hebben we namelijk goed nieuws. Play4, de zender waar de show op te zien is, gaf zonet de eerste beelden vrij.

In een eerste preview krijgen we te zien hoe Delphine en haar danspartner Sander elkaar op een hartelijke manier begroeten. De 53-jarige prinses is duidelijk helemaal klaar om erin te vliegen, want de halfzus van koning Filip heeft voor de gelegenheid een paar bijzondere dansschoenen aangetrokken. Daarnaast krijgen we meteen ook de eerste danspasjes van het duo te zien en die zien er - ondanks de zenuwen - alvast erg goed uit. “Ik mag niet vergeten te ademen. Ik ademde even niet meer”, aldus prins Delphine.

Sander Bos, de danspartner van de prinses, is bovendien erg enthousiast over hun samenwerking. “Delphine en ik klikken ontzettend hard: het is gewoonweg erg fijn dit avontuur met haar aan te gaan”, laat Bos weten aan ANP. “Ze werkt heel hard op de dansvloer, en is bovendien nog eens heel erg leuk. Dankzij haar geweldige humor gaan we met een grote glimlach de wedstrijd in.” Het is de derde keer dat Bos als professionele danspartner te zien is in het dansprogramma. In eerdere seizoenen danste hij met voormalig atlete Élodie Ouédraogo en met actrice Ann Pira.

Bron van inspiratie

Dat de prinses met haar deelname aandacht vraagt voor het goede doel, ziet de danser terug in haar motivatie. “Haar engagement voor Make-A-Wish geeft haar dat extra duwtje in de rug. Dat Delphine een ontzettend leuke warme en bijzondere vrouw is, zal je ook zien in onze partnering. Ze vormt zelfs de inspiratiebron voor de dansen die ik bedenk voor ons samen en dat is fantastisch voor mij als choreograaf en danspartner.”

Dinsdag werd bekend dat prinses Delphine, de halfzus van koning Filip, dit jaar meedoet aan ‘Dancing With The Stars’. Het is de eerste keer dat iemand van het Belgische koninklijk huis meedoet aan zo’n tv-programma. De uitzendingen zijn dit najaar nog te zien op Play4.

