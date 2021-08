Dit zijn de eerste beelden van Matthias Schoenaerts in ‘Django’

‘Django’ (niet te verwarren met de Tarantino-prent ‘Django Unchained’) speelt zich af in het Wilde Westen. Sarah en John hebben er New Babylon opgericht, een stad vol verschoppelingen. Sarah blijkt de dochter van een zekere Django te zijn, die geplaagd wordt door de moord op z’n familie acht jaar eerder. Wanneer hij z’n verloren gewaande dochter terugvindt in New Babylon, wordt hij echter niet met open armen ontvangen. Sarah vreest namelijk dat hij het stadje in gevaar zal brengen als hij blijft. Maar Django wil z’n dochter geen tweede keer kwijt.

Matthias Schoenaerts zal Django vertolken in de nieuwe tv-reeks, die losjes gebaseerd is op de Italiaanse spaghettiwestern uit 1966. Regisseur is Francesca Comencini (‘Gomorrah’). “De western is een van de meest traditionele en populaire genres”, laat de regisseur weten. “’Django’ is een van de meest geliefde films in Italië en wereldwijd. Deze nieuwe reeks zal een frisse remake van de cultklassieker worden, en kijkers een hedendaagse invalshoek brengen.” De opnames zijn gestart in mei. Wanneer de reeks te zien zal zijn, is nog niet bekend.