Dit zijn de eerste beelden van ‘Leef!’: James Cooke volgt zes levensgenieters die stervende zijn

Showbizz James Cooke is apetrots op zijn petekind Louisa: “Ze hebben een van haar nummers al eens gedraaid op Studio Brussel”

9 januari “Toen ik eens slecht in mijn vel zat, stond er ‘s ochtends plots een make-upartieste voor mijn neus." Een peter die zo grappig, creatief en sociaal is als James Cooke (36): je kan het slechter treffen. Dat beseft ook zijn petekind Louisa (14), de oudste dochter van James’ zus Fleur. De twee vertellen in een uniek dubbelgesprek over hun band, de zoektocht naar jezelf en je geaardheid, de huwelijksplannen van James en het talent van Louisa. “Ik wil weleens iets samen met haar doen, maar Gert (Verhulst, red.) vindt dat ze het alleen ook kan.”