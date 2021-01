Dit zijn de eerste beelden van het langverwachte 3de seizoen van ‘Dertigers’

TV Cast van ‘#LikeMe’ verrast grootste fans in nieuw programma

10 januari Normaal gezien had het derde seizoen van ‘#LikeMe’ dit jaar moeten uitkomen, maar wegens de coronamaatregelen zijn die opnames voorlopig uitgesteld. Maar niet getreurd: in tussentijd kunnen de fans hun favoriete acteurs aan het werk zien in ‘Surprise #LikeMe’, een nieuw programma waarin Caro, Vince en co hun grootste fans een leuke verrassing bezorgen.