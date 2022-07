Dit zijn de deelnemers voor het nieuwe seizoen van ‘De allerslimste mens’

TV RECENSIE. ‘Bonnie & Clyde’: “Een Hollandse remake met Turkse panache”

Na ‘Wayne’ komt Streamz deze week met nog een liefdeskoppel op de vlucht. ‘Bonnie & Clyde’ vertelt het verhaal van de Turkse Esra en de Braziliaanse Greg die hun uitzichtloze thuisomgeving proberen te ontvluchten maar daarbij enige flard aan een betere toekomst nog meer aan gort schieten. Of deze Lage Landen-interpretatie van het bekendste gangsterkoppel uit de geschiedenis, met onder meer ‘Undercover’-actrice Nazmiye Oral in de rangen, ook even vlot binnengaat als de manier waarop het gepresenteerd wordt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

14 juli