Dit zijn de beste vijf nieuwe films en series voor het weekend

1. ‘Never Have I Ever - seizoen 2' - Drama en liefde (Netflix)

Ze is amper negentien jaar, maar meer dan de hoofdrol in de komische coming-of-age serie ‘Never Have I Ever’ had Maitreyi Ramakrishnan niet nodig om de harten van veel kijkers te veroveren. In het tweede seizoen vertolkt ze opnieuw de rol van de Amerikaans-Indiase tiener Devi. Ook vriendinnen Ramona Young en Lee Rodriguez, die respectievelijk Eleanor en Fabiola spelen, zijn er weer bij. Devi moet leren omgaan met de druk van de middelbare school en allerlei drama thuis, terwijl ze ook nog eens nieuwe romantische relaties aangaat. Alleen ligt ze met zichzelf in de knoop over die geliefdes. Kiest ze voor Ben (Jaren Lewison) of gaat Paxton (Darren Barnet) met haar hart aan de haal? Of kan ze in het geheim niet gewoon twee vriendjes hebben? Ook Devi’s moeder is van de partij en zorgt voor nog meer drama in het leven van haar tienerdochter. Bij de originele cast voegen zich in het tweede seizoen ook enkele nieuwkomers. Onder hen Megan Suri (‘13 Reasons Why’) die een nieuwe student aan Sherman Oaks High speelt. Haar zelfvertrouwen en uitstraling zullen zonder twijfel een bedreiging vormen voor Devi.