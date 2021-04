Dit zag je niet op tv in ‘De Mol’: de roots van Isidoor, de goocheltruc van Lennart en een hongerige Jasmien

Volgens de hondenfokker is Isidoor het gewoon om met nieuwe mensen in contact te komen. “Op dat vlak zijn de honden heel makkelijk”, vertelt hij in een niet-vertoond fragment. “Ze kicken op aandacht. Hoe meer ze er krijgen, hoe meer ze er ook gaan vragen. Hij heeft vroeger show gelopen en hij is het ook gewoon om in een bench te zitten.”

Daarnaast heeft zender Play4 nog enkele andere niet-vertoonde fragmenten op de wereld losgelaten. In één daarvan is te zien hoe Lennart, Noah en Samina speculeren over hun opdracht in het theater in München. Wordt het een musical, een toneelstuk of zullen ze gaan goochelen? In die laatste discipline lijkt Lennart trouwens ervaring te hebben.