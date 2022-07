Dit worden de nieuwe hoofdpersonen in het derde seizoen van ‘Bridgerton’

Miguel Wiels over de allergroot­ste K3-hit ‘Oya Lélé’: “Een hit dankzij de meisjes, ik voelde het niet”

“Alles in beschouwing genomen is ‘Oya Lélé’ de allergrootste hit in 23 jaar K3", zegt bedenker Miguel Wiels (49). Toch was het nummer niet als zomersingle uitgekomen als het aan hem lag, vertelt hij in ‘Tien om te zien’ vanavond.

17 juli