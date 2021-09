“Dit was meer een champagne shower dan een babyshower”: dit waren de opvallendste momenten uit ‘Anouk Matton Privé’

TV Boekhou­ders die de studio op stelten zetten en een komische stripact: opnieuw een reeks verrassen­de acts in Belgium’s Got Talent

24 september Alleen maar spektakel in de vierde aflevering van ‘Belgium’s Got Talent’. De jury moest deze keer doodsangsten doorstaan, maar gelukkig was er ook ruimte voor andere emoties. Zo werd An Lemmens van haar sokken geblazen en ook Davy Parmentier was onder de indruk: “Jij katapulteert me echt terug naar mijn kindertijd. Ik heb al heel veel mooie dingen gezien, maar zoiets als dit nog nooit!”