Dit was 'De Slimste Mens’: Nederlanders maken zonder medelijden gehakt van Marcelo Ballardin

Meer weten over ‘De Slimste Mens’? Je leest er alles over in ons dossier.

Je kon er gif op innemen: tegen het Nederlandse topduo Merol-Lubach maakte sympathieke Marcelo Ballardin geen enkele kans. Zangeres Merol had zich de voorbije afleveringen al geprofileerd als steengoede speelster. Nieuwkomer Lubach heeft niet voor niks in 2012 ‘De Slimste Mens’ in Nederland gewonnen. Met de bijzonderheid dat hij destijds in de Nederlandse versie de toen vijf finale-afleveringen overleefde en uiteindelijk won.

Het viel hard op hoe matig Marcelo Ballardin speelde, geprangd tussen het Nederlandse geweld. Hij scoorde niet in het openingsspel ‘3-6-9', zakte bij ‘Open Deur’, het eerste serieuze spelonderdeel weg naar 54 seconden, om na de ‘Puzzel’ op 88 seconden te staan, met ruim 150 seconden achterstand op de concurrentie. De fotoronde bracht geen soelaas. Ballardin herkende zelfs het Deense smørrebrød niet, ook al liep hij ooit stage in Kopenhagen. Na de fotoronde had Marcelo 138 seconden bij elkaar gespeeld. Bij zijn eigen filmpje kwam daar niet één seconde bij. Gelukkig kon hij bij het filmpje over de shuttleramp wel 70 seconden inpikken, zodat de eindstand net iets minder dramatisch leek.

De finale van Ballardin tegen Merol was echter toch vooral een ongelijke strijd. Met meer dan 200 seconden achterstand, kon de zangeres freewheelen, want de Belgische topkok wist op geen van de zeven finalevragen meer dan twee juiste antwoorden te bedenken. De exit was dan ook onvermijdelijk.

Voor de onpartijdige kijker was de strijd tussen Lubach en Merol wél eentje op niveau, zodat de off-dag van Ballardin niet al te zwaar doorwoog. Lubach won uiteindelijk omdat hij veel seconden kon binnenhalen bij de filmpjes van Merol en Ballardin.

De vakjury met Jan Jaap van der Wal en een gestylede Barbara Sarafian viel nauwelijks op. Al was er tussen Van Looy en van der Wal wel een gesmaakt rondje vocaal pingpongen over ‘III-ième’, de nieuwe zaalshow van Jan Jaap. Een titel en een woord waarmee de Nederlander het behoorlijk moeilijk heeft. Tot plezier van de presentator.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De leukste quotes

Lubach (over zijn deelname): “Ik vind het het stomste wat ik ooit heb gedaan. Meedoen terwijl je ‘De Slimste Mens’ al eens gewonnen hebt. Maar ik denk dat ik nog eens ga winnen.”

Lubach (over het feit dat hij tot meest invloedrijke figuur in de media is verkozen): “Volkomen onzin. Ik heb John De Mol van de troon gestoten. Dat is een miljardair die zenders bezit. Ik ben gewoon een clown op televisie met grapjes over het nieuws.”

Ballardin (na zijn overwinning een dag eerder): “Dit keer voel ik me ontspannen, want ik heb volwassen Pampers gekocht.”

Van Looy (legt de vinger op de wonde): “Twee Hollanders en een Braziliaan doen mee aan ‘De Slimste Mens’. Het lijkt het begin van een mop maar dat is het niet, want ze zijn hier wel degelijk.”

Hilarische momenten

Erik Van Looy en Jan Jaap van der Wal maken er een potje van als ze het hebben over de uitspraak van ‘III-ième’, de nieuwe zaalshow van het jurylid. “Nu ben je me gewoon aan het pesten met mijn hazenlip en dat vind ik heel vervelend.” Waarop Van Looy meteen seconden uitdeelt.

Van Looy vraagt aan de jury of ze weleens met de taxi rijden. Waarop Sarafian doodleuk zegt dat je daar een vergunning voor nodig hebt. En van der Wal weet hoe je aliens moet verjagen: “Tanja Dexters in een auto. Qua effectiviteit, ja toch...”

‘De Slimste Mens’-redactie heeft een vraag bedacht om met Nederlanders te lachen. Ze moeten creatieve zinnen maken met de woorden ‘valling’ en ‘vogelpik’. Ballardin moet iets verzinnen met ‘zwanzen’.

Kantelmomenten

Marcelo Ballardin mist de start en zal eigenlijk op geen enkel moment in het spel aan bod komen.

Merol en Lubach vechten een tweestrijd uit. Tot en met de fotoronde zijn ze aan elkaar gewaagd.

In de filmpjesronde kan Lubach meteen 90 seconden inpikken van Ballardin en zo een kloofje slaan. Dat bouwt hij verder uit omdat Merol weinig weet over haar filmpje en Lubach ook daar 70 seconden scoort.

Omdat Ballardin met 70 seconden gaat lopen na het filmpje van Lubach, kan Merol niet meer scoren.

In de finale is Ballardin geen partij voor Merol, die met 110 seconden overschot de finale wint.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Arjen Lubach: 469 sec.

2. Merol: 363 sec.

3. Marcelo Ballardin: 202 sec.

De stand

1. Gloria Monserez: 7 deelnames - 3 overwinningen - 3 finales gewonnen - 1 finale verloren.

2. Jean-Marc Mwema: 4 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

3. Steven Van Gucht: 4 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

4. Geert Meyfroidt: 4 deelnames - 1 overwinning - 2 finales gewonnen - 1 finale verloren

5. Alexander Hendrickx: 4 deelnames - 3 finales gewonnen - 1 finale verloren

6. Merol: 3 deelnames - 1 overwinning - 2 finales gewonnen

7. Acid: 3 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale verloren

8. Dorianne Aussems: 3 deelnames - 1 overwinning - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

9. Wiam: 3 deelnames - 1 overwinning - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

10. Marcelo Ballardin: 2 deelnames - 1 overwinning - 1 finale verloren

11. Arjen Lubach: 1 deelname - 1 overwinning

Nieuwkomer

Daphne Wellens, 33 jaar, uit Brussel. Actrice, zangeres en sinds kort ook zoekende ziel Violet in ‘F** You Very Very Much’, de succesvolle Streamz-reeks die ze samen met haar beste vriendinnen Frances Lefebure en Evelien Bosmans maakte. Ze regisseert ook een eigen kortfilm ‘Jan, Kelly, en alles daartussen’.

LEES OOK: