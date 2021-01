Dit was Big Brother aflevering zeven: the rise of Terror Theo

TVJuicht ende jubelt, want gisteren werd de tweede week van het vernieuwde ‘Big Brother’ ingezet op VIER. Vandaag bleek dat vooral goed om het meest agressieve kantje van Theo in actie te zien. “Stelletje homo’s.”

Gisteren was te zien hoe de drie nieuwe bewoners van Big Brother het huis mochten betreden. Voor wie het vergeten was: het gaat om Nederlanders Jill en René en de Brussels-Congolese DJ Zoey Hasselbank.

Al zijn zij het niet die de show stelen. Die eer is - weinig verrassend - weggelegd voor Theo. Hij ligt dan wel niet meer op een kamer met snurker Thomas, dat wil niet zeggen dat z’n zorgen voorbij zijn. Zo blijkt Els ook een gedegen snurkkampioene te zijn. Theo hoopt dan ook dat Els een nachtje doorbrengt op de kamer van Thomas, zodat hij ook een keertje kan doorslapen.

De klik van Jill en Thomas

Nieuwkomer Jill is amper 24 uur in het huis, maar toch heeft ze al een goede band met Thomas. De twee bedenken zelfs een speciaal ‘vuistje’ en gaan vervolgens samen douchen. Allez ja: in aparte douchekotjes. Waarna ze vervolgens gezellig samen gaan schaken. Young love, zo schoon!

Plannen voor de nominatie

Vandaag is ook de dag dat de bewoners hun twee genomineerden moeten doorgeven. Het duo met de meeste stemmen komt donderdag - wanneer de tweede liveshow plaatsvindt - in aanmerking voor een exit. De kandidaten bespreken in verschillende kliekjes naar wie hun voorkeur uitgaat. Bij Theo lijkt René een goede kans te maken om genomineerd te worden. “Hij praat me zo naar de mond dat ik er een slappe l*l van krijg”, klinkt het. Een echte poëet.

De nieuwe huismeester

Maar voor we daar grootse conclusies uit kunnen trekken, moeten de bewoners verzamelen in de woonkamer. Daar komen ze te weten dat Thomas momenteel de populairste deelnemer is. Dat zorgt ervoor dat hij zich gedurende (minstens) een week de nieuwe huismeester mag noemen. Dat wil bijgevolg ook zeggen dat Thomas deze week niet genomineerd kan worden door z’n medebewoners. Bovendien mag hij drie nieuwe huisregels bepalen.

Terror Theo

Vervolgens is het tijd voor een nieuwe opdracht van Big Brother. De bewoners moeten verzamelen in de woonkamer, waar ze vervolgens ontdekken dat ze het ‘boodschappenspel’ moeten spelen. Hiervoor moeten ze naar de tuin, waar er vijf ijsballen met knikkers staan. Voor iedere knikker die ze uit de ijsballen kunnen halen, verdienen ze vijf euro voor het boodschappenbudget. daarbij ontpopt Theo zich al snel tot ‘Terror Theo’ door z’n fanatieke gedrag. Wanneer de kandidaten - in zijn ogen dan toch - niet fanatiek genoeg spelen, klinkt het al snel dat ze een ‘stelletje homo’s’ zijn. Qua politieke correctheid toch eerder aan de gebuisde kant, als je het ons vraagt.

Of de ‘aanmoedigingen’ van Terror Theo er iets mee te maken hebben durven we niet te zeggen, maar de groep weet uiteindelijk wel 42 knikkers te verzamelen. Goed voor een boodschappenbudget van 210 euro. Nieuwbakken huismeester Thomas mag zich hiermee luxe boodschappen aanschaffen. Ondanks dat mooie bedrag is Terror Theo niet tevreden. Hij verwijt z’n Nederlandse collega’s dat ze oetlullen zijn. Danielle, Nathalie en Jowi zien het anders. Voor hen is Terror Theo iets té heftig geweest.

Terror Theo legt vervolgens z’n standpunt nog eens uit aan Nick, Nathalie en Naomi. Hij wil hen duidelijk maken dat hij zichzelf vooral als de aanvoerder van een team zag. Iets dat z’n drie gesprekspartners an sich wel begrijpen, al hebben ze het wel moeilijk met z’n homo-uitspraak. Terror Theo excuseert zich niet echt, maar erkent wel dat hij misschien beter iets anders had gezegd. “En anders moeten jullie me maar nomineren en naar huis sturen”, sluit hij z’n relaas af.

De boodschappen

Vervolgens mag nieuwe huismeester Thomas de boodschappen doen én z’n nieuwe huisregels kenbaar maken aan Big Brother. Maar die is het niet eens met de drie regels die de 23-jarige commercieel adviseur heeft bedacht. Thomas krijgt vijf minuten bedenktijd en moet dan met drie nieuwe regels op de proppen komen.

Big Brother is het wel eens met de tweede poging van Thomas, maar hij wil van de Belg dat die ook een sanctie bedenkt als z’n huisregels niet gevolgd worden. “Geen frisdrank, alleen water”, blijkt de straf die Thomas dan aan z’n medebewoners wil opleggen. Dat lijkt ons nu niet meteen het einde van de wereld, maar kom.

Nominatietijd

En dan is het eindelijk tijd voor de bewoners om hun twee nominaties bekend te maken. dat zorgt voor weinig verrassende keuzes, behalve in het geval van Thomas. Hoewel hij een goede klik heeft met Jill, nomineert hij toch uitgerekend haar voor een mogelijke exit.

Uiteindelijk valt de keuze op Nederlanders Els en René. Zij krijgen morgen pas te horen dat ze het minst in de smaak vallen bij hun medebewoners...

