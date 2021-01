Dit was Big Brother aflevering zes: snurkdrama’s, nieuwe bewoners en een tekort aan kastruimte

tv Hartver­scheu­rend. 11-jarige Seppe loopt blauwtje in ‘Da’s Liefde!’: “Pijnlijk, maar ook dat is liefde”

11 januari Het was een hartverscheurend moment in de eerste aflevering van ‘Da’s liefde!’. De 11-jarige Seppe schreef een liefdesbrief naar zijn grote crush Luca, maar liep een blauwtje. “Van Seppe en zijn ouders mochten we het toch uitzenden”, zegt Sofie Peeters van productiehuis Shelter. “Pijnlijk, maar ook dat is liefde.” De inspanningen van Seppe bleken later niet voor niets, want hij haalde zijn crush tóch nog binnen.