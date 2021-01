Dit was ‘Big Brother’ aflevering vijf: Liese keert terug en het allereerste complot wordt gesmeed

De deelnemers zitten net een week in het ‘Big Brother’-huis, maar gisteren was het verhaal van breakdancekampioen Ziko (34) als allereerste uitverteld. Hierdoor kan Liese (28) - die ook genomineerd was - nog minstens een weekje langer in het spel blijven. De aflevering van vanavond draaide dan ook grotendeels om hoe Ziko en Liese hun dag gisteren beleefden.

No no Naomi

Voor we echter te zien krijgen hoe de terugkeer van Liese verloopt, leren we eerst Naomi wat beter kennen. Zij benadrukt in haar introductiefilmpje dat ze van Mechelen is, dat ze al vijf jaar vegan eet en dat het erg gemakkelijk is om met zo iemand samen te leven. PUUUT. WROOOOOOOONG. Niet dus. In het dagelijkse leven is dat misschien wel waar, tijdens Big Brother absoluut niet. Wanneer je een boodschappenbudget van 125 euro hebt en daarvan 100 euro naar vegan kaas en een vleesvervanger gaat, denken wij vooral dat het niet oké is dat de andere deelnemers moeten opdraaien voor de voedselvoorkeuren van een iemand. Toch?

Iets anders, maar ook voedselgerelateerd: onze favoriete Nederlandse brulboei Theo stelt voor om - stel dat er voedseloverschotten zijn - die te doneren aan de Voedselbank. Eerlijk is eerlijk: steeds wanneer we denken dat Theo een eendimensionale figuur is, weet hij ons toch te verbazen. Puik idee!

De ‘grap’ met het wc-papier

Een iets minder puik idee komt dan weer uit de koker van Danielle en Naomi. Om de zure sfeer die er hangt - na de nominatie van Liese en Ziko - te verbeteren, besluiten de dames immers om het wc-papier te verstoppen. Wij zouden dat nogal letterlijk kak vinden, maar kom.

Een nieuwe opdracht

Vervolgens krijgt Thomas de eer om z’n medebewoners - met uitzondering van Liese en Ziko, aangezien zij al in afzondering zitten - een nieuwe opdracht voor te schotelen. De kandidaten moeten allemaal een portret schilderen van een van de andere bewoners. De kijker mag vervolgens beslissen wie de opdracht het best heeft volbracht. Het resultaat van die stemming krijgen we morgen te zien. Al durven we nu al voorspellen dat het portret dat Thomas maakte van Theo waarschijnlijk niet gaat winnen...

Het eerste complot

Nog voor de bewoners weten wie als eerste Big Brother moest verlaten, is het tijd voor het allereerste complot. Nick, Theo en Thomas smeden een plannetje om bij de volgende nominatieronde op Els te stemmen. “Ze is een topvrouw, maar niet sterk genoeg voor dit spel”, oordelen de heren.

De terugkeer van Liese

En dan krijgen we eindelijk te zien hoe de terugkeer van Liese verlopen is. Vooral Jowi en Naomi zijn erg blij dat hun maatje nog minstens een weekje langer kan blijven. Liese laat haar medebewoners weten dat de exit van Ziko voor haar erg emotioneel was omdat het tussen hen goed klikte. Waarna ze vervolgens ook aan Theo vertelt dat Ziko - ondanks eerdere discussies - mooie woorden voor de Nederlander veil had. Voor Theo - aka Mr Proper - blijkbaar het signaal om Liese te vertellen dat hij al opnieuw een naam in z’n hoofd heeft voor de volgende eliminatieronde.

Een ietwat vreemde sequence of events misschien, maar het doet in ieder geval geen afbreuk aan de populariteit van de Nederlander. Samen met de eveneens Nederlandse Danielle en de Belg Thomas zijn zij immers de drie kandidaten die de kijkers van Big Brother blijkbaar beter willen leren kennen. Hoe de andere deelnemers daarop reageren, ontdekken we ongetwijfeld in de aflevering van morgen...

‘Big Brother’, elke werkdag om 21.35 uur op VIER. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Vanaf 1 februari verschuift ‘Big Brother’ naar 22u30.

