Dit was ‘Big Brother’ aflevering vier: de eerste bewoner is vertrokken

Troostende Theo

Maar voor we dat te weten komen, zien we eerst nog hoe - is ie weer - Theo en Nathalie hun moeilijke karakter bespreken. Eerlijk is eerlijk: aanvankelijk dachten we dat brulboei Theo dit duel met gemak zou winnen, maar even later toont Nathalie ook haar ware gelaat. Zij is nog steeds erg boos omdat Jowi honderd euro uitgegeven heeft aan vegan kaas en een vleesvervanger voor veganiste Naomi. Dat ontaardt uiteindelijk in een tranendal, waarbij Nathalie zegt dat ze naar huis wil. Theo - verrassing alom - komt haar troosten. En wij maar denken dat Mr Proper dat absoluut niet in zich had!