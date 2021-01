Dit was Big Brother aflevering tien: zo verliep de laatste dag van Terror Theo

TV Lucas Van den Eynde als dragqueen in lingerie op tv: “Buiten mijn comfortzo­ne getreden”

12 januari Lucas Van den Eynde (61) is wel een heel opvallende verschijning in de nieuwe Eén-reeks ‘Leef’. Daarin speelt hij een gastrol als overleden dragqueen, die het grootste deel van de aflevering in zijn ondergoed doorbrengt.