Dit was ‘Big Brother’ aflevering drie: gesnurk, primeurs en dé grote Theo-show

Gisteren werden Nederlanders Jowi en Danielle om de weekopdracht te spelen. Volgens de andere groepsleden hebben zij immers de meeste mensenkennis. Het duo moest - na hun selectie - van Big Brother vervolgens naar de spelletjeskamer. Daar worden ze geconfronteerd met een aantal uitspraken van hun medebewoners. Jowi en Danielle moeten iedere uitspraak matchen aan de juiste medebewoner. Na een tijdje mogen de andere deelnemers kijken of Jowi en Danielle het correct hebben. Volgens de kandidaten zelf zijn zes van de acht quotes juist gematcht.

Of toch niet. Hoewel Theo eerst verklaarde dat hij qua websites enkel PornHub bezoekt, blijkt hij al gauw het brein achter een andere uitspraak. Eentje met een ietwat meer rechtse signatuur ook, waarbij het gaat over boerka’s en korte rokjes. Tijdens een gesprek met Ziko - die moslim is - ontstaat er dan ook al snel een pittige discussie. En die blijft aanslepen wanneer Big Brother de bewoners samenroept in de leefruimte. Op het televisiescherm zien de kandidaten immers met eigen ogen hoe Theo z’n ergernis omtrent Marokkanen onder woorden brengt. Ziko laat niet op z’n kop zitten en gaat opnieuw in de tegenaanval.

(lees hieronder verder)

Door de pittige rel tussen beide heren zouden we het bijna vergeten, maar dankzij Jowi en Danielle heeft de groep tweeduizend euro verdient.

Dat geld lijkt alvast een positieve invloed te hebben op Theo. Even later zoekt hij Ziko op en leggen ze hun ruzie bij. Meer zelfs: Theo laat weten dat hij door Ziko al veel geleerd heeft. Oooooooooooh!

(lees hieronder verder)

Wij zouden van deze gelegenheid dan ook gebruik willen maken om de makers te complimenteren met de casting van Theo - aka Mr Proper -. Zelden een deelnemer aan een realityprogramma gezien waar je jezelf zo aan ergert én die tegelijkertijd voor steengoede televisie zorgt. The one you love to hate? You bet!



Vreselijk gesnurk

Thomas van zijn kant doet dan weer z’n uiterste best om alle bossen van West-Europa omver te snurken. Tot grote ergernis van - jawel - Theo. Hij vergelijkt het gesnurk van Thomas onomwonden met een aardbeving. Waardoor het ook perfect logisch is om een doos oordopjes tegen het hoofd van Thomas te keilen. En wij maar denken dat je die dingen in je oren dient te stoppen.

De eerste huismeester

Wanneer de ochtend zich langzaam op gang trekt, laat Big Brother vervolgens weten dat de kijkers van Jowi de eerste huismeester hebben gemaakt. Hij kan - zolang die rol aan hem is toebedeeld althans - niet geëlimineerd worden, mag drie eigen huisregels bepalen en beheert het budget voor de boodschappen.



Daarvoor krijgt Jowi 125 euro. Aanvankelijk kan hij hierdoor perfect rekening houden met de goestingskes van z’n medekandidaten. Eenmaal in de dagboekkamer loopt het echter mis. Big Brother geeft Jowi de keuze om twee dingen te kiezen die niet tot de eerdere opties behoorden. Verrassend genoeg kiest Jowi - voor 50 euro per item - twee dingen voor Naomi: vegan kaas en een vleesvervanger. Dom dom dom, want met de resterende 25 euro moet hij iedereen proberen tevreden te houden.

SPOILER ALERT: dat lukt dus niet. Theo - who else? - vindt het zelfs een reden om Jowi te elimineren. Gelukkig voor Jowi gaat dat dus niet, want Theo staat niet alleen met z’n idee. Ook de Nederlandse Nathalie is not amused dat veganiste Naomi het hele huis haar voedselvoorkeuren oplegt.

De eerste nominaties

Even later barst ook de volgende bom. De kandidaten moeten immers stemmen op de twee deelnemers die ze het liefst het huis zien verlaten. De keuze valt op Vlamingen Liese en Ziko. Of Chico en Lisa, als je het aan Theo vraagt. Hoe dan ook: de bewoners weten zelf nog niet wie er door hen uiteindelijk naar voren is geschoven. Dat zal morgen pas duidelijk worden, tijdens de allereerste liveshow...



Big Brother, elke werkdag om 21.35 uur op VIER. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Vanaf 1 februari verschuift ‘Big Brother’ naar 22u30.

