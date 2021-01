Dit was Big Brother aflevering acht: the downfall of Terror Theo?

Gisteren was het tijd voor de bewoners om hun twee nominaties bekend te maken. Dat zorgt voor weinig verrassende keuzes, behalve in het geval van Thomas. Hoewel hij een goede klik heeft met de Nederlandse Jill, nomineert hij toch uitgerekend haar voor een mogelijke exit. Gelukkig voor hem blijkt de groep een veel grotere hekel te hebben aan Nederlanders Els en René. Voor een van hen zit hun avontuur bij Big Brother er morgen onherroepelijk op, al weten ze dat zelf nog niet.

Voor we echter aan het einde van de aflevering die reveal te zien krijgen, is het eerst tijd om stil te staan bij de stem van Thomas. Hij heeft - zoals eerder aangehaald - Jill genomineerd, maar daar heeft hij het erg lastig mee. Hij zit volledig in de knoop met z’n gevoelens, wat hij vervolgens met Naomi bespreekt. Hij vertelt haar dat hij het moeilijk heeft om mensen toe te laten, waarna hij in tranen uitbarst. Even later vertelt hij onder andere ook aan Zoey, Nathalie en Liese dat hij het moeilijk heeft met z’n keuze voor de nominatie.

Fa fa fa fashiunnn

En dan is tijd voor een kleine vestimentaire tussenkomst van Nathalie. Zij vindt namelijk dat de Crocs die Els heeft meegebracht echt niet door de beugel kunnen. Hoewel we - buiten Zoey dan - niemand van de dames echt een fashionista vinden, zijn we het in dit geval wel eens met Nathalie. Jani zou zelfs spontaan beginnen huiveren, denken wij dan...



De nieuwe opdracht

Na dat stylish moment van Nathalie is het vervolgens tijd voor een nieuw spelletje waarmee de kandidaten geld kunnen verdienen. De kijkers mochten stemmen op de kandidaten die zij de sterkste en de zwakste spelers vonden. Dat resulteerde in zes duo’s, waarbij telkens een sterke en een zwakke speler aan elkaar werden gekoppeld. Al mogen er maar vijf stelletjes effectief meedoen met het spel. Huismeester Thomas moet kiezen wie zich zal onthouden. Hij kiest ervoor om zelf niet te spelen omdat hij geen goed evenwicht heeft. Dat houdt ook in dat Jill - aan wie Thomas werd gekoppeld - niet mag meedoen.

Thomas moet ook bepalen welk bedrag hij aan de verschillende deelnemende duo’s koppelt. Daarvan gaat het bedrag van het winnende duo in de prijzenpot. Terror Theo en Els krijgen van hem het laagste bedrag toebedeeld, Naomi en René het hoogste.

En dan barst het spel los. Competitiebeest Terror Theo laat zich al meteen van z’n meest sympathieke - kuch kuch - kant zien. Zo weet hij René te schofferen nog voor de uitdaging van start gegaan is, en laat hij z’n ergernis over Els ook de vrije loop.

Uiteindelijk winnen Danielle en Liese de opdracht. Dat levert vierduizend euro op voor de prijzenpot. Ook Terror Theo is daar blij mee, en excuseert zich achteraf bij Els voor z’n gedrag. “En had ik een stijve lul gehad, dan stond ik gelijk op drie benen”, blikt hij vervolgens terug op de proef. Ain’t he a charm?

Terror Theo onder vuur

Onze favoriete Nederlandse brulboei Terror Theo zorgt met z’n grote mond al vanaf de eerste dag voor vuurwerk. Bij sommige van z’n medekandidaten begint dat op de zenuwen te werken. Dat is ook Big Brother niet ontgaan. Terror Theo wordt dan ook tijdens het avondeten ontboden in de dagboekkamer. Big Brother geeft hem een waarschuwing voor de scheldtirades en de lap dance - jawel - die hij aan de andere kandidaten gaf.

Hoewel Terror Theo zich sterk wil houden, valt het hem zwaar dat hij onder z’n voeten heeft gehad. hij begrijpt ook niet echt wat hij verkeerd heeft gedaan. Medekandidate Els probeert het hem toch een beetje aan z’n verstand te brengen. Helaas lijkt Terror Theo dat toch niet helemaal te begrijpen...

De genomineerden

Na de reprimande aan het adres van Terror Theo besluiten de bewoners dat het tijd is om te gaan slapen. Jowi bekend snel nog even dat hij best op Nick zou kunnen vallen, maar dat blijkt lang niet de meest spectaculaire onthulling. Die eer is weggelegd voor Big Brother. Die besluit namelijk om de twee genomineerden bekend te maken.

Het nieuws slaat bij zowel Els als René in als een bom. Wie van hen beiden uiteindelijk Big Brother zal moeten verlaten, ontdekken we morgen tijdens de tweede liveshow. Spannend!

‘Big Brother’, elke werkdag om 21.35 uur op VIER. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Vanaf 1 februari verschuift ‘Big Brother’ naar 22u30.