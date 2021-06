Dit waren in mei de best bekeken titels op Streamz

TVDringend nood aan een nieuwe serie, maar heb je zo direct geen idee wat je nog allemaal nog kan bingewatchen? Laat onderstaand lijstje je dan alvast helpen, want deze tien titels waren in de maand mei het populairst op het streamingplatform Streamz .

1. Raised By Wolves

‘Raised By Wolves’ is een nieuwe science fiction-reeks van Ridley Scott (‘Blade Runner’). Twee androids hebben de taak gekregen om op een mysterieuze planeet kinderen op te voeden en het menselijke ras een tweede kans te geven.

2. Mare of Easttown

Oscarwinnares Kate Winslet speelt in ‘Mare of Easttown’ rechercheur Mare Sheehan. Ze onderzoekt een lokale moord in een klein stadje in Pennsylvania, terwijl haar eigen leven om haar heen instort.

3. The Flight Attendant

Stewardess Cassandra Bowden (Kaley Cuoco) wordt op een ochtend wakker in Bangkok in het verkeerde hotel, in het verkeerde bed, met een lijk naast haar in bed en geen idee wat er gebeurd is. In deze komische thriller zijn er ook rollen voor de bekende Nederlander Michiel Huisman (‘Game of Thrones’), Rosie Perez (‘Do the Right Thing’) en Zosia Mamet (‘Girls’).

4. Mocro Maffia

Romano en zijn mannen hebben al jaren een goed lopende cocaïne-handel in Amsterdam. Echter wanneer ‘de Paus’ na een ruzie voor zichzelf gaat werken, ontstaat er een groot conflict tussen Romano en de Paus.

5. Wisting

Inspecteur William Wisting worstelt met de twee zwaarste zaken uit zijn carrière: de jacht op een seriemoordenaar en een onderzoek van zijn dochter.

6. The Nevers

‘The Nevers’ is het epische verhaal van enkele Victoriaanse vrouwen met speciale krachten, meedogenloze vijanden en een missie die de wereld kan veranderen.

7. Coyote

Na 32 jaar dienst komt douane-agent Ben Clemens in een situatie terecht waarbij hij de mensen die hij jarenlang uit de Verenigde Staten probeerde te houden, moet helpen.

8. Meisje van Plezier

Een huisvrouw komt er met haar twee kinderen alleen voor te staan nadat ze in de steek is gelaten door haar man. Die is er vandoor met haar halfzus. Ze gaat daarop aan de slag als luxe callgirl, een wereld vol mysterie met hier en daar ook gevaar.

9. Alex Rider

In ‘Alex Rider’ gaat Alex na de mysterieuze dood van zijn oom op zoek naar antwoorden. Hierdoor komt hij terecht in een duistere wereld van geheimen en spionage. Langzaamaan beseft hij dat zijn oom niet de man was die hij leek te zijn, en dat het de bedoeling is dat Alex hem opvolgt.

10. Déjà Vu

‘Déjà Vu’ vertelt het verhaal van radiopresentatrice Florence Fierens. Ze is de best betaalde radiostem van Vlaanderen en door haar strijd tegen seksisme is ze uitgegroeid tot een echt rolmodel. Alleen met haar dochter Louise klinkt het minder goed. Op een bepaald moment berooft Lou zich van het leven, maar dankzij een mysterieuze vrouw krijgt ze de kans om terug in de tijd te reizen en om haar kind terug te zien.

