Dit waren de mooiste momenten in ‘Sergio Over De Grens’: “Je zit nog dieper in mijn hart”

TV Topfavorie­te uit 'America's Got Talent' overleden na zware strijd tegen kanker: “Een onvoorstel­baar verlies”

‘America’s Got Talent’-kandidate Jane Marczewski is op 31-jarige leeftijd overleden na een zware strijd tegen kanker. Dat bevestigt haar familie aan Amerikaanse media. Jane kreeg tijdens haar auditie nog een Golden Buzzer van Simon Cowell (62) en werd één van de grote favorieten van het seizoen genoemd. Maar Jane moest de wedstrijd vroegtijdig verlaten om zich te focussen op haar behandeling, en daar was de zangeres het hart van in.

22 februari