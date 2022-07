Dit vindt Vlaanderen van 'racistische' 'F.C. De Kampioenen'-afleveringen

TV Rick gaat de mist in bij Jotti na vraag over haar liefdesle­ven: “Dat gaan we hier niet bespreken”

Na de exit van Mehti is het nu aan Rick om Jotti beter te leren kennen. Uit één van hun gesprekken blijkt dat Rick vooral geïnteresseerd is in het liefdesleven van de blondine. Maar wanneer hij Jotti een vraag stelt over haar verleden met de Nederlandse voetballer Wesley Sneijder lijkt de blondine niet al te blij te zijn.

20 juli