Dit staat ons te wachten in het tweede seizoen van ‘Bridgerton’

Ben je fan van de Netflix-reeks 'Bridgerton'? Ben je nog volop aan het kijken naar de avonturen van de knappe hertog Simon en die mooie Daphne? Of heb je de reeks al verslonden en snak je naar het tweede seizoen? Dan hebben we goed én slecht nieuws. Want die tweede jaargang komt er zeker (er werden zelfs zéven nieuwe seizoenen aangekondigd), maar de eerste scènes moeten nog gefilmd worden. Vermoedelijk gebeurt dat komende zomer. We moeten dus nog een hele tijd geduld hebben. Maar gelukkig zijn de makers van 'Bridgerton' een beetje loslippig en komen we al min of meer te weten wat we zoal kunnen verwachten.

Opgelet, dit artikel bevat spoilers!

Zijn leven op stelten

We meldden je enkele weken geleden dat er in de nieuwe jaargang veel meer gefocust zal worden op de broer van Daphne Bridgerton, de aantrekkelijke burggraaf Anthony (Jonathan Bailey, die in het echte leven op mannen valt). En kijk: dat wordt nu bevestigd door producer Chris Van Dusen. In een bericht, opgesteld als een schrijven van Lady Whistledown, wordt aangekondigd dat ‘Lord Anthony Bridgerton het nieuwe sociale seizoen zal domineren’.

Zijn liefdesleven zal dus centraal staan in het tweede seizoen. Chris Van Dusen onthult: “Er zal een nieuwe liefde voor Anthony opduiken. Een nieuw personage dat zijn leven op stelten zal zetten.” Daarmee gaan alle kansen voor zangeres Siena Rosso, voor zover die er nog waren, in rook op. Drama, spanning, romantiek... Zalig!

Volledig scherm Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) - Penelope Featherington (Nicola Caughlin) © Rv

Onmogelijke liefde

Hoofdproducer Shonda Rhimes vertelt dat ze niet van plan is om de boeken van Julia Quinn strikt te volgen. “Ik wil mijn eigen stempel drukken”, zegt ze, “met respect voor het origineel. Het kan dus best zijn dat ik de verhaallijn van sommige personages aanpas.” Eén van die personages is volgens de Daily Telegraph Penelope Featherington. Haar verhaal eindigde nogal tragisch nadat haar grote liefde Colin de wereld gaat verkennen. Maar de krant achterhaalde dat acteur Luke Newton een rol krijgt in de tweede reeks. “En dus krijgen we meer Penelope én Colin te zien. Het verhaal van deze misschien wel onmogelijke liefde is nog niet uitverteld.”

Daphne als heldin

Het verhaal van Daphne en Simon leek afgerond, maar Chris Van Dusen verklapt dat ze zéker terugkeren. “Er zal in ‘Bridgerton’ altijd plaats voor hen zijn”, zegt hij. “En daarbij richten we ons niet alleen op hun relatie. Daphne wordt een leading lady die vecht tegen de vooroordelen van haar tijd. Haar rol wordt wat kleiner, maar niet minder belangrijk. Ze wordt een heldin.”

Volledig scherm Bridgerton - Penelope en Colin (Nicola Caughlin en Luke Newton) © RV

Volledig scherm Hoofdrolspelers Phoebe Dynevor en Regé-Jean Page in Bridgerton © Netflix

Ontmaskerd

Shonda Rhimes geeft ook een kleine hint over Lady Whistledown. “Die zal in het tweede seizoen haar identiteit bekendmaken aan minstens één ander personage”, zegt ze. Wie dat zal zijn? Daar wordt over gespeculeerd. De grootste kanshebber is Eloise Bridgerton. De rebelse zus van Daphne probeert die mysterieuze roddeltante al lang te ontmaskeren. “Dus als het iemand lukt, is zij het wel”, klinkt het bij de fans.

Een huwelijk?

Mogen we in seizoen 2 van ‘Bridgerton’ nóg nieuwe verliefdheden verwachten behalve die van Lord Anthony? Chris Van Dusen sluit ‘een grote verrassing’ niet uit. En dan wordt er opnieuw naar Eloise gekeken. Zij staat niet te springen om te trouwen, maar wat als de liefde haar overvalt? In de boeken gebeurt dat pas in het vijfde deel, maar zoals Shonda Rhimes aangeeft, worden die romans niet klakkeloos overgenomen.

Zien we Eloise dus een twee-gevecht leveren tussen haar gevoelens en haar overtuiging? We zijn benieuwd! Maar we moeten dus nog lang wachten...

