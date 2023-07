Dit keer worden de beertjes minder belangrijk: Gloria Monserez en Bart Peeters blazen nieuw leven in ‘De droomfabriek’

TV STREAMING­TIP. ‘The Worst Rated Show’: Jonatan Medart onderzoekt de waarheid achter Google reviews

Een uitstapje plannen zonder eerst de reviews op Google te checken? Weinigen die het nog doen. Ook TikTok-fenomeen en ‘Dancing With The Stars’-finalist Jonatan Medart kiest zijn cafés, restaurants en hotels aan de hand van het aantal online uitgedeelde sterren. In ‘The Worst Rated Show’ - te bekijken op GoPlay - gaat hij echter op een andere manier te werk: zo kiest Jonatan in iedere regio namelijk voor de slechtst scorende zaken van Vlaanderen. Zijn ze écht zo’n ramp, of valt het allemaal wel mee?