“Dit kan niet goed zijn voor hun mentale gezondheid”: nieuwe datingshow van Netflix zorgt voor ophef

“Hoe kan men dit nu zien als entertainment?”, klinkt het onder meer in de online reacties. “Deze show bezorgt de deelnemende koppels alleen maar angst en trauma’s. Ik dacht dat andere datingshows giftig waren, maar deze spant toch wel de kroon.” Iemand anders schreef dat weer het volgende: “Dit kan toch niet goed zijn voor de mentale gezondheid van de deelnemers.” Nog een andere Twitteraar liet dan weer volgende reactie achter: “Wat eng is aan #deepfakelove is dat het je laat zien hoe artificiële intelligentie de waarheid kan manipuleren.”

Stevige geldprijs

Dat de Spaanstalige reeks voor zoveel commotie zorgt, is echter niet verwonderlijk, want het format van ‘Deep Fake Love’ roept inderdaad wel wat vragen op. In totaal doen er vijf koppels mee aan het programma. Net zoals bij ‘Temptation Island’ worden de mannen en vrouwen van elkaar gescheiden en vervolgens in een villa met enkele bloedmooie vrijgezellen gedropt. Vervolgens wordt ook in deze datingshow het vertrouwen van de deelnemende kandidaten op de proef gesteld, maar niet op de manier waarop je zou denken.

De producenten van ‘Deep Fake Love’ maken namelijk gebruik van artificiële intelligentie om de werkelijkheid te vervormen. Zo krijgen deelnemers bijvoorbeeld beelden van hun partner te zien terwijl hij of zij het gezellig maakt met één van de vrijgezellen. Vervolgens is het aan de andere persoon om in te schatten of de situatie in kwestie echt gebeurd is of niet. Iets wat onvermijdelijk voor chaos zorgt. Al staat er natuurlijk wel iets tegenover. De koppels die fictie en realiteit van elkaar kunnen onderscheiden, maken kans op maar liefst 100.000 euro.

‘Deep Fake Love’ ofwel ‘Falso Amor’ kan je bij ons bekijken op Netflix.

