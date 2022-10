“Dit is tv-geschiedenis”: Olga Leyers fnuikt de recordpoging van Bart Cannaerts in ‘De allerslimste mens’

TVHij wilde het heel graag, maar het gezamenlijke front Olga Leyers-Danira Bouhkriss stak er een stokje voor. Bart Cannaerts strandt op 17 deelnames en ook nét voor het onklopbaar gewaande record van Ella Leyers. In de finale struikelde hij over de Ierse schrijfster Sally Rooney - Sally wie? - waarna Olga hem uit het spel mepte. Diezelfde Olga die Danira eerder in het spel al letterlijk een kaakslag verkocht.

Eén zekerheid alvast: Bart Cannaerts zal zich de rest van zijn leven herinneren wie die Sally Rooney is. Een Ierse schrijfster namelijk, min of meer bekend van haar schrijfsels ‘Normale Mensen’ en ‘Gesprekken met Vrienden’. Trefwoorden die hij allemaal niet wist, toen hij in de finale in poleposition zat om het ‘Slimste Mens’-record van Ella Leyers te evenaren. Zus Olga, die duidelijk ook niet wist wie die Rooney was, kreeg plots veel seconden om wat landen en beroepen te bedenken. ‘Schrijfster’ was het fatale woord voor Bart. “Go Barry Go!”, was op een spandoek geschilderd. Het ging dit keer voor Bart helaas richting ‘home’.

Net geen evenaring van een onwaarschijnlijk record. Wél de zekerheid dat hij als allerlaatste kandidaat rechtstreeks naar de grote finale gaat, op donderdag 10 november. En wat een quiz-parcours. Negen rechtstreeks overwinningen en zeven keer een finale gewonnen. Terwijl de makers het hem al sinds zijn tiende deelname moeilijk maakten. Tussen zijn tiende en zeventiende beurt kreeg Bart in de vaak allesbeslissende filmpjesronde vier keer een aartsmoeilijke streamingreeks, waarbij hij keer op keer snel moest passen, maar zijn concurrenten ook niks wisten. Moeilijke fragmenten dus.

Eén keer was het een fluitje van een cent, met het fragment van Clouseau op het Songfestival in Rome. Maar ook de film ‘Memory’ en de videoclip van The Carters waren killers. Toch overleefde Bart avond na avond. Ook al kreeg hij naast moeilijke filmpjes ook verschrikkelijke fotorondes met onder meer soorten bonen, alle mogelijke soorten jeans en liedjes van Stromae. De lievelingsbloemen van Vlaamse artiesten was de fotoronde te veel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet alleen de makers maakten het Bart moeilijk, ook het duo Olga-Danira was bereid tot alles om de eer van de familie Leyers hoog te houden. Dat voelde vooral aan het einde van het reguliere spel even ongemakkelijk. “Tot nu toe verliep alles volgens plan”, fluisterde Olga in het oor van Danira, die van de makers de rode loper uitgerold kreeg met een gemakkelijke fotoreeks (Belgische politici) én een gemakkelijk filmpje (openingsspeech Liz Truss). “Het zal tv-geschiedenis zijn als Olga Bart nu naar huis speelt”, maakte ze duidelijk. En het werd dus geschiedenis.

De stress en de spanning waren van die aard dat het jury-duo Jan Jaap van der Wal-Stefaan Degand niet echt uit de startblokken kon komen. Jan Jaap bleef alert, Stefaan kreeg nauwelijks ruimte om zijn chaotische tussenkomsten te lanceren. Omdat het ook niet echt nog was.

Voor het eerst in vijf (!) weken zal ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ zonder Bart Cannaerts worden gespeeld. En met een compleet vrouwelijk speelveld: Danira Bouhkriss Terkessidis, Olga Leyers en nieuwkomer Michèle Cuvelier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De leukste quotes

Olga Leyers (of ze ‘Allerslimste Mens’ kan worden): “Het is raar, mijn algemene kennis is erop achteruit gegaan. Ik ben een beetje gespecialiseerd in een richting waar jullie niks van gaan vragen.”

Danira (is ontspannen): “Ik zit hier altijd met weinig verwachtingen. Dan ben je vrij chill.”

Erik van Looy (over de start van Olga): “Het lijkt wel een scenario, maar het is toeval.”

Erik (verwijst naar de hint palts van Olga): “Hoe leuk zou het zijn mocht Bart hier in die outfit zitten.”

Jan Jaap (over trio kandidaten): “Als je een feestje zou moeten geven, zou je die drie graag erbij willen hebben. Olga is een partystarter, Danira is één en al klasse en je hebt die gast die altijd te lang blijft hangen.”

Jan Jaap (nadat Bart zichzelf 33 procent kans geeft om te winnen): “Bart zit zo in de quizmodus dat hij zelfs deze vraag beantwoordt alsof het een quizvraag is. Maar Bart, dit is een normaal gesprek.”

Jan Jaap: “FIRE, Financieel onafhankelijk en vroeg op pensioen. Als iemand dat concept eens aan Gert Verhulst zou kunnen uitleggen zou dat heel fijn zijn.”

Bart (na zijn verlies): “Het is goed geweest. Ik ben helemaal voldaan.”

Hilarische momenten

Stefaan Degand slaat genadeloos toe en begint de familie Terkessidis, die in de studio zit, toe te spreken. “Eén oogcontact met mij is als een oase”, klinkt het.

Jan Jaap geeft toe dat spaghetti met een mes eten ‘not done’ is, maar dat hij dat wel moet doen. Vanwege zijn lip. “Heb je iemand met een hazenlip al ooit gewoon spaghetti zien eten?”

De doe-proef (rood aanlopen) is een hoogtepunt. Vooral omdat Bart dat uitstekend doet door zijn adem lang in te houden. Hij bekent dan dat hij dat als kind deed, tot flauw vallen toe, om gelijk te krijgen. En dan gaat hij verder door ook toe te geven dat hij in zee plast en daarvoor zijn zwembroek naar beneden trekt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kantelmomenten

Na de klassieke start, verliest Bart wel tijd in de ‘Puzzel’, maar vindt wel alle antwoorden. Het levert een nagenoeg gelijke tussenstand op.

In de fotoronde weet Bart al hoe laat het is. Hij krijgt tien soorten bloemen voorgeschoteld. Olga en Danira mogen snel scoren met bekende gezichten en Belgische politici.

In de filmronde start Olga niet erg goed met een nochtans gemakkelijk fragment over ‘Viva la Fèta’. Bart pikt 90 seconden in.

Danira mag 150 seconden scoren met een gemakkelijk fragment over de nieuwe Britse premier Liz Truss. Bart heeft de overwinning in zicht, maar krijgt dan een fragment van de HBO-reeks ‘Euphoria’. Weg overwinning.

In de finale gaat het keihard, met om beurten vijf goede antwoorden, of perfecte aanvullingen. Bij een 37-14 score lijkt de overwinning richting Bart te gaan. Hij weet echter niets over Sally Rooney. Ook Olga weet niets, maar gokt 20 seconden lang tot ze het woord ‘schrijfster’ zegt en zo tv-geschiedenis schrijft.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Danira Bouhkriss: 457 sec.

2. Bart Cannaerts: 337 sec.

3. Olga Leyers: 329 sec.

De stand

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

4. Delphine Lecompte 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Jelle Cleymans 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Lotte Vanwezemael 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

7. Gilles Van Bouwel 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Eva De Roo 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Danira Boukhriss 3 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen

10. Olga Leyers 1 deelname 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Michèle Cuvelier (30)

Deelname 2018: 3 deelnames, 1 overwinning

Niets missen van ‘De allerslimste mens ter wereld’? Je leest er alles over in ons dossier.

LEES OOK: