“Dit is niet sexy, maar smerig”: kijkers verslikken zich massaal in nieuwe reeks vol naakt, brutale seks en overmatig drugsgebruik

TVDe nieuwe BBC/HBO-reeks ‘Industry’ zorgt in het Verenigd Koninkrijk en Amerika voor de nodige beroering. Hoewel de serie gepresenteerd wordt als een drama over de financiële sector, zijn veel kijkers van mening dat ‘Industry’ meer weg heeft van een expliciete pornoreeks. Van full frontal-naakt, over stomende seksscènes tot drugsgebruik zonder limieten: alles wordt in beeld gebracht. “Meer bankieren, minder bonken”, reageren kijkers nu op Twitter.

In de reeks - die wordt geregisseerd door ‘Girls’-bedenker Lena Dunham en in de VS wordt uitgezonden op HBO en op BBC 2 in het VK - volgen kijkers een groep ambitieuze afgestudeerden die strijden om een ​​beperkt aantal hoge posities bij Pierpoint & Co, een fictieve Londense bank.

Op zich niets revolutionairs, zij het niet dat kijkers binnen de eerste 20 minuten van de reeks al werden getrakteerd op taferelen van orale seks en een personage dat in lingerie stiekem naar porno kijkt op het werk. Ook op andere momenten zijn de beelden expliciet: er is niet alleen sprake van overmatig drugsgebruik, ook seksueel misbruik kwam in beeld, net zoals te zien is hoe een personage onophoudelijk bleef werken tot hij stierf in zijn kantoor.

Terwijl sommige kijkers tevreden zijn met de naar hun mening ‘realistische kijk’ op de wereld, hebben anderen opgeroepen om minder aandacht te besteden aan expliciete scenes. “Industry was waardeloos. Proberen om cool en verfijnd te zijn met een ‘shock’-factor. Saaaiiiiii! Geef deze acteurs iets interessants te zeggen! En de seks was ronduit beschamend”, laat iemand weten. Of ook: “Ik HAAT het gewoon als ze een willekeurige seksscène in de eerste aflevering van een show steken, gewoon om alle perverten te lokken” en “Dit is geen drama, maar pure porno in primetime! Hier is helemaal niets sexy aan, het is smerig.”

HBO en de BBC hebben nog niet gereageerd op de commentaren van kijkers.

Een blik op de expliciete taferelen in ‘Industry’:

