“Dit is echt zo vet”: Pat en Loredana maken danceversie van 'Als het avond is’ in ‘Liefde voor muziek’

TV Streaming­tip ‘Julia’: “Aan tafel met Julia Child”

Lang voordat de Sofie Dumonts, Sandra Bekkaris en zelfs Mimi Smiths van deze wereld furore maakten door kijkend Vlaanderen in hun kookpotten te laten loeren, had Julia Child al in de jaren zestig het pad geplaveid door met ‘The French Chef’ het Amerikaanse tv-publiek de geneugten van de Franse cuisine bij te brengen. De achtdelige reeks is te bekijken op Streamz.

1 april