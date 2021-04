Dit is de winnaar van ‘Big Brother’

Jill kan haast niet geloven dat ze het ‘Big Brother’-avontuur gewonnen heeft en zo meer dan 70.000 euro rijker is. “Ik wil een deel van het geld dat ik krijg aan het Prinses Maxima Centrum geven, een kinderziekenhuis dat gespecialiseerd is in zorg voor kindjes die ongeneeslijk ziek zijn”, vertelt ze. “Een ander deel van het geld wil ik gebruiken om aan mijn opa mijn studieschuld af te betalen. Daarnaast denk ik dat ik - voor mijn persoonlijke ontwikkeling - trots mag zijn op de weg die ik heb afgelegd. Hierdoor kan ik zeggen dat ik ook kan winnen, dat ik ook dingen kan.”

Ontluikende romance

En dan is er ook nog haar ontluikende romance met haar Belgische medebewoner Thomas (23). “We gaan dit moeten uitzoeken nu ik uit het huis ben. Dit is gewoon even afwachten. Voor mij en voor iedereen. Er is een nieuwe omgeving dan. Dat gaat wennen zijn, maar het gaat niets veranderen. Absoluut niet!”

Liese moest donderdagavond als eerste van de drie finalisten het ‘Big Brother’-huis verlaten. Geen 70.405,50 euro rijker dus, maar toch tevreden. “Natuurlijk had het leuk geweest als ik gewonnen had, maar je weet op voorhand nooit wat je kansen zijn”, aldus Liese. “Ik blik zeker met een tevreden gevoel terug op mijn deelname. Ik heb me enorm geamuseerd tijdens de opdrachten. Ook de dagboekkamer vond ik heel leuk, omdat ik daar de kans kreeg om met ‘Big Brother’ te praten als ik het moeilijk had. Ik was hier graag en heb de honderd dagen uitgezeten. Zalig dat ik dit nu kan afvinken op mijn bucket list.”

Corona

Vanaf vrijdag zit Liese weer in de ‘echte’ wereld. En die breuk met de veilige cocon van ‘Big Brother’ valt haar - ondanks de liefdevolle hereniging met haar vriend Souf - best zwaar. “Het was leuk om afgesloten te zijn van de buitenwereld en geen besef te hebben over de hele coronasituatie”, zegt ze. “Ik had gedacht dat tijdens ons verblijf in het huis alles opgelost was, maar helaas. (lacht)”

