Dit is de winnaar van ‘Bake Off Vlaanderen 2020'

“Acht weken lang hebben we het grote suikerfeest gevierd", klinkt het bij presentator Wim Opbrouck. “Samen kijken wij reikhalzend uit naar het antwoord op de vraag: wie is de allerbeste bakker? Wie wint de finale?” En dat blijkt Alexandra te zijn. De overwinning zorgt in ieder geval voor heel wat traantjes: “Oh, echt: dit kan ik niet geloven", roept ze uit. “Kan je het mij morgen nog eens zeggen?" De Loenhoutse leerkracht LO blikt in ieder geval vol tevredenheid terug op haar bakavontuur: “Het was echt waanzinnig", zucht ze. “Ik heb er zo van genoten, en dan dit nog. Dit is echt letterlijk de kers op de taart."