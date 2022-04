“Dit heb ik nog nooit gehoord”: opnieuw mix van emoties tijdens de Blind Auditions van ‘The Voice Kids’

De 13-jarige Amira (uit Serinchamps), die gepassioneerd is door muziek, stond vandaag vol zelfvertrouwen op het podium. Ze bracht een mashup van Frans en Engels met het nummer ‘Coup De Soleil & The Look You Give That Guy’. Al vanaf de eerste noot maakte ze indruk op alle coaches en liet ze iedereen met open mond achter. “Ik heb dit nog nooit in mijn leven gehoord, echt prachtig”, aldus Duncan Laurence. En ook coach Laura Tesoro was overdonderd door het unieke stemgeluid: “Dit is mijn vierde seizoen en ik heb nog nooit een stem zoals de jouwe horen passeren. Al het haar op mijn lichaam ging rechtstaan en ik kreeg rillingen. Dit was fantastisch!”