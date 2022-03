Dit denken BV's over de beruchte scène in ‘Twee zomers’: “Ik walg van de manier waarop dit verkocht wordt”

TVNu zondag wordt de finale van Eén-reeks ‘Twee Zomers’ uitgezonden, maar het zal toch vooral de beruchte scène uit aflevering vier zijn die zal blijven nazinderen. De harde en lange manier waarop de verkrachting in beeld werd gebracht, doet heel wat stof opwaaien. “Ik had deze discussie niet zien aankomen, en vind het naast de kwestie”, liet actrice An Miller deze week nog optekenen. Maar wat denken andere acteurs en filmmakers ervan? Gaat deze scène echt te ver of mag dit in primetime? “Voor mij is dit een bedenkelijke evolutie.”