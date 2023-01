Disney werkt aan twee nieuwe seizoenen van ‘Phineas en Ferb’

‘Phineas en Ferb’ werd voor het eerst uitgezonden in 2008 en stopte ermee in 2015. Maar ondanks het einde van de reeks, bleef het nog jarenlang een van de best bekeken animatieseries ooit. En nu komen er eindelijk nieuwe afleveringen. Dat heeft maker Dan Povenmire zelf bekendgemaakt aan ‘Variety’. Het zou gaan om twee nieuwe seizoenen van 40 afleveringen. Povenmire gaf alvast aan dat hij zeer tevreden is met de kans van Disney: “Het is een van de grootste dingen uit mijn carrière om te zien hoe een volledige generatie kinderen en ouders zoveel houdt van de personages en de humor in deze serie.” Hij vervolgt:“Ik kijk er keihard naar uit om er terug in te duiken en een nieuwe generatie te overtuigen.”