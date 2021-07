Disney+ maakt muziekspecial met Billie Eilish

TV Dominique Persoone laat tattoo zetten én verklapt zijn zichtreke­ning in ‘Waarheid, Durven of Doen’: “Als ze zeggen dat ik iets niet durf...”

19 juli Je hebt er die een tv-programma serieus nemen, en dan heb je Dominique Persoone, die nog een stapje verder gaat. In het nieuwe ‘Waarheid, Durven of Doen’ op VTM gaat de Brugse chocolatier zo ver voor de winst dat hij een tatoeage laat zetten. “Wat het ook is, ik smijt me altijd”, zegt Persoone, die in het programma ook het bedrag op zijn zichtrekening verklapt. “Het was toen meer dan er gemiddeld opstaat.”