Disney+ lost trailer voor nieuwe Marvel-reeks ‘Loki’

Na het grote succes van voorgangers ‘WandaVision’ en ‘The Falcon & The Winter Soldier’ ligt de lat hoog voor Tom Hiddleston, die de titelrol vertolkt. Loki was in tegenstelling tot de personages uit de vorige reeksen al uitzonderlijk populair bij Marvel-fans alvorens hij zijn eigen show kreeg, dus de druk wordt opgevoerd. “Ik vind dat Loki te weinig aandacht krijgt in al die grote montages over superhelden”, aldus Hiddleston vandaag nog in een ludiek filmpje over zijn nieuwe project. “Ik vind dat hij veel meer waard is. Maar je moet mijn woord er niet voor nemen, ik zal het bewijzen.” Daarna maakte de studio de definitieve releasedatum voor de reeks bekend. Het programma begint op 9 juni, vanaf dan wordt er elke woensdag een nieuwe aflevering online geplaatst.