Disney lost eerste trailer van nieuwe Marvelreeks ‘Hawkeye’

In de reeks zien we acteur Jeremy Renner als Hawkeye, die we ook al kennen uit de ‘Avengers’-films. Deze keer wordt hij echter bijgestaan door een nieuw gezicht in het Marvel Cinematic Universe (MCU), Hailee Steinfeld. Zij kruipt in de huid van de getalenteerde boogschutter Kate Bishop, die in de stripboeken van Marvel de fakkel van Hawkeye overneemt. De kans is dus groot dat zij een belangrijke rol zal blijven spelen in de komende Marvelreeksen en -films.