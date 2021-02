Disney+ kondigt release ‘Loki’ aan en onthult nog meer plannen voor Marvel: “We zullen Wanda uit ‘WandaVision’ nog zéker terugzien”

Er is slechts één minpuntje: de release van ‘Loki’ werd aanvankelijk voor midden mei voorspeld, maar blijkt nu gepland op 11 juni. We zullen dus nog een tijdje moeten wachten na de release van ‘Falcon & The Winter Soldier’ op 19 maart. Daarnaast zijn ook de shows ‘She Hulk’, ‘Mrs. Marvel’ ( onder regie van Adil El Arbi en Bilall Fallah ) en ‘Moon Knight’ gepland, maar daarvoor zijn nog geen data bekend.

De superheldenfranchise van Marvel blijkt een grote hit op Disney+. ‘WandaVision’, over de helden Wanda Maximoff en haar grote liefde Vision, is momenteel het best bekeken programma ter wereld. Marvel-CEO Kevin Feige is dan ook zeer tevreden, en heeft nog grote plannen met Wanda. “Ik kan niet met zekerheid zeggen of er een tweede seizoen komt van ‘WandaVision’”, bekent hij. “Dat heeft alles te maken met het feit dat alle Marvel-programma’s en films met elkaar verbonden zijn als één grote verhaallijn. We moeten ervoor zorgen dat de continuïteit niet in gevaar komt. Maar geen zorgen, dat betekent zeker niet dat dit het laatste is dat we van Wanda gezien hebben.”