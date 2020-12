Disney+ kondigt 50 nieuwe titels aan met Tom Hanks, Jude Law én de originele Darth Vader (maar de kijker moet meer betalen)

TVNaar aanleiding van Investor Day, op 10 december, pakte Disney uit met een indrukwekkende reeks nieuwe films en series. Het bedrijf kondigde maar liefst 50 nieuwe titels aan op één dag, wat resulteerde in hun beste beursdag ooit. Disney+ wordt zo ook in één klap een speler op de streamingmarkt om rekening mee te houden. “Vooral fans van ‘Star Wars’ en Marvel zullen erg blij zijn”, klinkt het bij de directie. “Maar ook voor de kleinsten onder ons is er heel wat nieuws: zoals ‘De Kleine Zeemeermin’, ‘Pinokkio’ en ‘Peter Pan’.”

Disney+ blijkt wereldwijd een groot succes, zo stelt The Walt Disney Company in een persbericht. Tegen 2024 verwacht men 230 miljoen abonnees. Dat zijn er drie keer meer dan men aanvankelijk had voorspeld. Momenteel staat de teller nog op 137 miljoen streamingklanten voor Disney.

‘Star Wars’

Tussen de vele aankondigingen zitten enkele interessante projecten verborgen: zo heeft Disney 10 nieuwe Star Wars-projecten aangekondigd. Een van de blikvangers is de nieuwe film ‘Rogue Squadron’ die in 2023 in de zalen te zien moet zijn. Patty Jenkins, onder andere gelauwerd voor ‘Wonder Woman’, neemt de regie voor haar rekening. Het is de eerste keer dat een vrouw een Star Wars-film regisseert.

Een ander hoogstandje zou de serie ‘Obi-Wan Kenobi’ moeten worden. Daarin keert acteur Ewan McGregor terug voor de titelrol, en we zien ook Hayden Christensen terug - de originele Darth Vader.

Marvel

Superheldenfans kunnen hun hartje dan weer ophalen met de series ‘WandaVision’, ‘The Falcon and The Winter Soldier’, ‘Loki’, ‘What If…?’, ‘Ms. Marvel’, ‘Hawkeye’ (met Hailee Steinfeld en Jeremy Renner), ‘She-Hulk’, ‘Moon Knight’, ‘Guardians of the Galaxy Holiday Special’ en ‘I Am Groot’.

Daarnaast zijn er ook nieuwe films aangekondigd, zoals een vervolg op ‘Captain Marvel’, de eerste vrouwelijke Marvel-heldin die haar eigen film kreeg. Naast haar zien we ook ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ en een gloednieuwe ‘Fantastic Four’-film.

Sprookjesfilms

Naar goede gewoonte staan er ook een pak live action-producties van oude bekenden op de planning. Zo krijgen we een nieuwe versie van ‘Peter Pan’, ‘De Kleine Zeemeermin’ en ‘Pinokkio’.

Maar ook op animatievlak staat er veel gepland voor de jongste kijkers. Binnenkort krijgen we de langspeelfilm ‘Raya & The Last Dragon’ voorgeschoteld, maar ook enkele series over prinses Tiana (uit ‘De Prinses en de Kikker’), Baymax (uit ‘Big Hero 6') en ‘Zootopia’.

Millennials kunnen hun hartje dan weer ophalen met een programma uit hun eigen jeugd: het populaire ‘Rescue Rangers’, een tekenfilmreeks over Knabbel en Babbel, krijgt een live action-versie.

Opvallende rollen

Disney maakte ook de casting van verschillende films bekend. De meest opvallende gezichten zijn zonder twijfel die van Tom Hanks, die Gepetto zal spelen in de live action-versie van ‘Pinokkio’, en Jude Law, die de rol van Kapitein Haak zal spelen in ‘Peter Pan & Wendy’. Awkwafina krijgt zowel rollen in ‘De Kleine Zeemeermin’ als in ‘Chang Chi’, de eerste Marvel-prent met een volledig Aziatische cast. Comediënne Melissa McCarthy zien we dan weer als de boze zeeheks Ursula in ‘De Kleine Zeemeermin’.

Nog een primeur voor ‘Peter Pan’: de film krijgt voor het eerst een zwarte Tinkerbell. Er gingen geruchten dat de rol zou worden gespeeld door Margot Robbie, maar hij ging uiteindelijk naar Yara Shahidi. Ook ‘De Kleine Zeemeermin’ ruilt de roodharige Ariel in voor de jonge, zwarte actrice Halle Bailey. “We willen de volledige maatschappij weerspiegelen in onze films”, geeft de studio als reden daarvoor. “Bovendien hebben deze actrices enorm veel talent.”

Nog even geduld

Hoewel dit allemaal veelbelovend klinkt, zullen trouwe kijkers nog even geduld moeten hebben. Hoewel bepaalde series, zoals ‘WandaVision’, al vanaf januari 2021 te zien zullen zijn, zijn de meeste releases gepland voor 2022 of zelfs 2023.Dat de opnames van verschillende shows en films lange tijd hebben stilgelegen vanwege de coronacrisis, heeft daar natuurlijk alles mee te maken.

Mensen met een abonnement op Disney+ moeten er ook rekening mee houden dat Disney de waarde van haar nieuwe content goed kent. De nieuwe titels betekenen dus ook een prijsstijging. Vanaf maart 2021 betalen kijkers 2 euro meer voor de streamingdienst. Zo komt de prijs van Disney+ op 9 euro per maand.

