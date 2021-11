Disney+ censureert ‘The Simpsons’ in Hongkong

In de aflevering uit 2005 bezoeken Homer, Marge, Lisa, Bart en Maggie Simpson het plein, ook bekend als het Plein van de Hemelse Vrede, waar in 1989 een massaal protest tegen de Communistische Partij van China werd neergeslagen met honderden doden tot gevolg. De makers van ‘The Simpsons’ stelden in de aflevering de censuur in het land aan de kaak door de geanimeerde familie langs een herdenkingsbord te laten lopen waarop staat: 'Op deze plek is in 1989 niets gebeurd.’