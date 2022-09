Discovery+ deelt eerste beelden van nieuwe docu ‘Johnny vs Amber: The US Trial’

TVOp ‘Hot Take: The Depp/Heard Trial’, de film over de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard is het nog een tijdje wachten, maar ‘Johnny vs Amber: The US Trial’, een gloednieuwe docu over het veelbesproken proces, is wel al uit.

‘Johnny Vs Amber: The US Trial’ bestaat uit twee afleveringen. Volgens de officiële samenvatting krijgen we in de docu een betere blik op wat er zich precies afgespeeld heeft achter de schermen van de rechtszaak. Zo komen er in de prent verschillende journalisten en juridische experts aan het woord. Daarnaast wordt er in de documentaire bewijsmateriaal, langs beide kanten, besproken waardoor “kijkers een mening kunnen vormen over wie ze willen geloven”.

Johnny Vs Amber: The US Trial’

In de eerste aflevering van de docu staat Johnny Depp centraal. Zo komen we meer te weten over de moeilijke jeugd van de Amerikaanse acteur. Daarnaast krijgen we ook te zien hoe advocaten van Depp het hebben over de drugsverslaving van de acteur. De tweede episode van ‘Johnny Vs Amber: The US Trial’ focust zich dan weer op het verhaal van Amber Heard. Kijkers krijgen hier onder meer te zien hoe de ‘Aquaman’-actrice het voor het eerst heeft over het vermeende misbruik. “Deze aflevering focust zich op het verhaal achter de virale memes en op de vrouw die de wereld verkoos te haten, maar die desondanks is blijven vechten.”

‘Johnny Vs Amber: The US Trial’ is een nieuwe documentaire, maar in 2021 lanceerde discovery+ al een docu over het veelbesproken koppel namelijk ‘Johnny vs Amber’. In deze laatste stond het Britse proces tussen de twee Hollywoodsterren centraal.

‘Johnny Vs Amber: The US Trial’ is sinds dinsdag beschikbaar op discovery+.

Volledig scherm © AP