Dirk Draulans deelt eerlijke mening over ‘De Verraders’: “Van Jamie-Lee Six ben ik erg geschrokken”

TV Phara de Aguirre neemt kijkers mee achter de schermen bij de notaris in nieuw programma

In het nieuwe programma ‘De Notaris’ volgt Phara de Aguirre (60) vier afleveringen lang notarissen en hun cliënten. Stuk voor stuk vertellen ze over wat ze tijdens hun loopbaan meemaken. Hoe is het beroep veranderd? Welke zaken zullen hen altijd bijblijven? Phara wil er graag het fijne van weten en volgt, naast haar gesprekken met de notarissen, ook enkele lopende cases.

24 februari