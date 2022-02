Dirk Draulans barst van het zelfvertrouwen in ‘De Verraders’: “Vanavond speel ik een verrader naar huis”

TV VRT lost eerste beeld van nieuwe fictie­reeks ‘Lost Luggage’, over de nasleep van aanslag in Zaventem

Eén heeft dinsdag de eerste beelden vrijgegeven van de gloednieuwe fictiereeks ‘Lost Luggage’. Daarin wordt het verhaal verteld van een politievrouw die alle achtergelaten bagage van de slachtoffers van de aanslag in Zaventem weer bij hun eigenaars moet brengen. De serie, met Lara Chedraoui, frontvrouw van Intergalactic lovers, in de hoofdrol, is later dit voorjaar te zien op Eén.

22 februari