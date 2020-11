Dina Tersago waagt zich voor ‘Ze Zeggen Dat’ aan een carrière als stand-up comédienne

TV De eerste tranen van Karen en drie gitaristen op het podium: herbekijk hier de eerste aflevering van ‘The Voice Senior’

20 november “De keuze is simpel, ofwel ga je mannenliedjes zingen, ofwel kinderliedjes." De strijd barstte in deze eerste aflevering meteen in alle hevigheid los tussen de vier coaches van ‘The Voice Senior’: Karen Damen, Walter Grootaers, André Hazes en Sam Gooris. Herbekijk hier alle optredens.