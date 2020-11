Dina Tersago slaat doodsangsten uit tijdens eerste aflevering van ‘Ze Zeggen Dat’

Showbizz Andy Peelman en Dina Tersago: “Onze eerste ontmoeting was met haar man erbij, vlak nadat ik haar mijn favoriete one­nightstand had genoemd”

27 oktober Blijft champagne bruisend als er een lepeltje in de fles zit? Eten we spinnen in onze slaap? Is zigzaggen in de file nu echt sneller? Vanaf volgende week gaan Dina Tersago (41) en Andy Peelman (37) in ‘Ze Zeggen Dat’ samen de hort op om dat soort beweringen proefondervindelijk te testen op de waarheid. En het nieuwe VTM-duo kan het bijzonder goed met elkaar vinden. “Dina is geen standaard vrouw, dat heb ik intussen wel ondervonden. Een beest noem ik haar”, klinkt het in hun eerste dubbelinterview. En ook: “Als corona er niet was geweest, hadden we al dertig keer afgesproken.”