Dina Tersago over 'Ik wil een kind’: “Ik wist dat dit een grote stap zou zijn voor Vlaanderen”

Dina besefte wel dat het voor Vlaanderen een grote stap zou zijn om zo'n programma te maken. “Maar ik denk dat het echt belangrijk is", vertelt Dina aan VTM Nieuws. Als we ondertussen zien dat er twee mama’s een kind kunnen krijgen, of dat een vrouw alleen kinderen kan krijgen, dan moet dit ook kunnen.” Dina krijgt in het programma steun van een hele groep experten, die willen meehelpen met alles in goeie banen te leiden.

In de oproepaflevering van deze avond gaat Dina op zoek naar mensen die in deze situatie zitten en dus graag een kind willen op een atypische manier. “Het is geen geformatteerd programma, we gaan dus geen baby op een dienblaadje aanbieden. We gaan ook niet zeggen aan de mensen wat ze wanneer moeten doen. We volgen gewoon de wensouders die zich aanmelden. Het belangrijkste is dat we hun tempo gaan volgen en dan kijken hoe we ze kunnen helpen.”