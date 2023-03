Dina Tersago liet mooi eerbetoon tatoeëren: “Drie bloemetjes voor mijn 2 zonen en het kindje dat ik verloor”

Showbits Jasha uit 'Boer zkt vrouw' reageert voor het eerst op alle drama: "Achteraf bekeken zou ik het anders aangepakt hebben”

“Achteraf bekeken zou ik het anders aangepakt hebben”. Zo kijkt Jasha terug op het uit de hand gelopen conflict afgelopen zondag in ‘Boer zkt vrouw’. Haar twee concurrentes stapten uit het programma en lieten boer Raphaël achter op zijn erf. Deelneemster Jasha, met wie hij een onderonsje in zijn caravan had, bleef als enige over. Zij reageert nu voor het eerst op alle drama. Bekijk het in een nieuwe Showbits.