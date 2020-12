Dina Tersago helpt jonge koppels verbouwen in ‘Huis Gemaakt’: “Als het nodig is, boor of zaag ik zélf”

Immo-programma's zijn weer 'in'. Nu VIER al twee seizoenen scoort met 'Blind gekocht', gaat ook VTM opnieuw de verbouwingstour op. In 'Huis gemaakt' verbouwen negen jonge koppels drie huizen van kelder tot zolder, slechts één daarvan kan uiteindelijk zijn op maat gerenoveerd droomhuis winnen. Maar daar moet eerst keihard voor gewerkt worden. "De kandidaten moeten er zelf geen cent insteken, ze krijgen van ons een bepaald budget waarmee ze aan de slag kunnen", zegt Dina Tersago, die net begonnen is met de opnames. "Ideaal voor jonge koppels die de handen uit de mouwen kunnen steken, want het is vandaag niet evident om zelf een huis te kopen. Bovendien is er veel leegstand in Vlaanderen, terwijl heel wat van die huizen een enorm potentieel hebben. Duurzaamheid is dus ook een uitgangspunt."