Dina Tersago heeft plots armen vol tattoos: “3 bloemen op mijn pols voor mijn 2 zonen en het kindje dat ik verloor”

“Ik vond het zelf ook raar om me zo te zien”, zegt Dina lachend. “Sommigen vonden dat het me nog goed afging, maar in de familie kreeg ik gemengde reacties. Ik had het niet op voorhand verteld aan mijn broer en schoonzus en de neefjes en nichtjes, en toen ze in de grote vakantie kwamen zwemmen schrokken ze wel. Eén van de petekindjes zei heel beleefd: ‘Maar tante Dina, heb je daar goed over nagedacht? Dat is voor altijd’. Ik kon ze gelukkig geruststellen: het waren maar plaktattoos. Ze hadden mij gezegd dat die er heel gemakkelijk weer af zouden gaan. Niet dus! Ik heb nogal moeten schrobben, zeg! Mijn armen zagen helemaal rood.”

De tattoos waren geen zotte ingeving van Dina, maar waren onderdeel van een experiment in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Ze Zeggen Dat’. “We wilden onderzoeken of er aan tattoos bij vrouwen nog altijd een stigma kleeft”, aldus Dina. Of ze zelf vooroordelen heeft of had over mensen met grote tattoos? “Onbewust hebben we allemaal vooroordelen, maar het is belangrijk om dat dan te erkennen’, zegt Dina. ‘We betrappen er ons allemaal weleens op dat we vrij ouderwetse of stereotype denkpatronen hebben, maar ik probeer daar dan tegenin te gaan, bij mezelf en mijn kinderen. Je moet verder kijken dan wat je op het eerste gezicht ziet. Een meisje vol tattoos kan perfect functioneren in een hippe koffiebar, maar aan de balie van een chique hotel kan dat misschien minder gepast zijn. Al wil dat niet zeggen dat ze niet allebei hun werk even goed doen. In elk geval moet je goed nadenken voor je een tattoo laat zetten, want het is redelijk definitief. Als mijn zonen er willen, gaan ze toch moeten wachten tot ze meerderjarig zijn.”